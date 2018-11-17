Скрипник не прочь возглавить российский клуб

Наставник Риги Виктор Скрипник вел переговоры с российскими клубами и ждет новых предложений.

"Как я отношусь к России? Да все нормально! У меня столько друзей в России. Сергей Кирьяков, Витя Онопко – вместе с ними я еще играл за юношескую сборную, а сейчас они сами тренируют на высоком уровне. Со всеми при встрече общаюсь у меня только самые хорошие воспоминания о тех временах. Просто так получилось, что жизнь нас разбросала.

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У меня были контакты с представителями Локомотива, но это уже в прошлом. Лишний раз шевелить это не стоит. Разговоры с Локомотивом были год или полтора назад, но когда тренер команды выигрывает титулы и решает поставленные задачи, о чем тут можно говорить? Как профессионал я все прекрасно понимаю.

О том, что мной интересуется Спартак, я узнал от журналистов. А так, никаких разговоров не было. Если будет предложение от российского клуба – тогда и поговорим", – сказал Скрипник порталу "Советский спорт".