Главный тренер Зари Виктор Скрипник с мыслями о матче против Рапида в Лиге Европы проанализировал ничью с Минаем (1:1) в 4-м туре УПЛ.

"Мы сейчас входим в еврокубковый сезон, данная ротация была запланирована. Очень трудно играть одним составом, чтобы на каждую игру футболисты выходили максимально свежими. Мы значительно добавили во втором тайме, были и хорошие моменты для победного результата.

Заря – Минай – 1:1 – видео голов и обзор матча

Многое решает тактика соперника, на которую мы повлиять никак не можем. Может игра в первом тайме могла показаться скучной, но всё же тяжело, ведь скоростной и открытый футбол не приносит такого удовольствия. Мы поздравляем соперника с добытым пунктом. Но нам не хватило доли везения или напора для позитивного результата. Мы к этому готовились, к каждому сопернику мы относимся как к сильному.

Конечно, хотелось бы больше креатива. Сказать, что команда не готова физически тоже нельзя. Все бежали, боролись, играли до конца. У нас случаются такие игры, когда мы не дожимаем, а тактика соперника приносит дивиденды в виде добытых очков. Можем Минай с этим поздравить, а нам пожелать терпения, больше удачи, чтобы имеющиеся моменты, так сказать, более холоднокровно исполнять и реализовывать", – цитирует Скрипника сайт Зари.

К слову, уже 19 августа состоится первая встреча Рапида и Зари в плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч запланирован на 26 августа.

Минай удержал ничью с Зарей – у луганчан лишь одна победа в 4-х стартовых турах УПЛ