Минай на выезде расписал сенсационную ничью с Зарей в 4-м туре Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Команды активно провели первый тайм. За луганчан даже забил Гладкий, но рефери отменил взятие ворот, ведь во время атаки мяч вышел за пределы поля.

Минай удержал ничью с Зарей – у луганчан лишь одна победа в 4-х стартовых турах УПЛ

В дебюте второго тайма уже отметился Минай: Горин ударом головой поразил ворота после подачи с углового. Заря быстро отыгралась усилиями Сайядманеша, который разобрался с защитниками и легко покатил мяч в дальний угол. Это было последнее результативное действие в матче – 1:1.

Заря набрала лишь четвертое зачетное очко и идет восьмой, Минай с таким же количеством пунктов и матчем в запасе расположился на 9-й позиции.