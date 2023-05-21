"С очень большой вероятностью роман Скрипника и Ворсклы подходит к концу. Обе стороны имеют определенные претензии друг к другу. Тренеру не нравится, что не все его трансферные пожелания были реализованы. Более того, в следующем сезоне вообще заявлено, что будет играть молодежь.

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Главная претензия со стороны клуба – бюджет был х2, а результат – минус несколько позиций в турнирной таблице. Из 16-ти трансферов заиграли только Сефери, Кравец, Юрченко и Рамирес.

Там нет химии, отсутствует четкий контакт между руководством и главным тренером. Поэтому, по моей информации, Скрипник будет уходить из Ворсклы. Остается лишь один вопрос: согласно контракту предусмотрена огромная компенсация – сумма едва ли не полмиллиона не гривен. Интересно, как стороны будут расходиться в этой ситуации", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, контракт Скрипника с Ворсклой действует до 30 июня 2025 года. Полтавчане после 27-ми туров идут в турнирной таблице УПЛ шестыми, сохраняя мизерные шансы на попадание в Лигу конференций.

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