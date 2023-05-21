Заря проводит фантастический сезон и за три тура до финиша все еще претендует на чемпионство в УПЛ. Главный успех луганского клуба справедливо связывают с нидерландским наставником Патриком ван Леувеном, который поставил своим подопечным замечательную атакующую игру (команда уже установила рекорд клуба по количеству набранных очков и имеет шанс его улучшить) и помог раскрыться сразу нескольким талантам.

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Неудивительно, что достижения Зари привлекли внимание к ее тренеру. Ранее СМИ писали об интересе к ван Леувену со стороны Динамо, а сейчас появилась информация, что президент Шахтера Ринат Ахметов лично хочет видеть нидерландца во главе "горняков".

По сообщению "ТаТоТаке", в Заре готовы к уходу тренера и уже даже определились с его заменой. Возглавить "мужиков" может Валерий Кривенцов. По информации источника, вариант вполне реален, поскольку 49-летний украинец общается и сотрудничает с компанией ProStar, которая имеет влияние на луганский клуб. Кроме того, его кандидатуру одобряет директор команды Игорь Гузь.

Напомним, Кривенцов начинал тренировать в академии Шахтера. Впоследствии работал с U-19, которую выводил в финал Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2014/15, где "горняки" уступили Челси (2:3). Были в его карьере также Мариуполь, Шахтер U-21 и Металлист 1925, который он покинул в октябре 2022-го. Сейчас специалист находится без клуба.

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