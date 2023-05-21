"З дуже великою ймовірністю роман Скрипника і Ворскли добігає кінця. Обидві сторони мають певні претензії один до одного. Тренеру не подобається, що не всі його трансферні побажання були реалізовані. Більше того, наступного сезону взагалі заявлено, що буде грати молодь.

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Головна претензія з боку клубу – бюджет був х2, а результат – мінус декілька позицій у турнірній таблиці. Із 16-ти трансферів заграли лише Сефері, Кравець, Юрченко і Рамірес.

Там немає хімії, відсутній чіткий контакт між керівництвом та головним тренером. Тому, за моєю інформацією, Скрипник буде йти з Ворскли. Залишається лише одне питання: згідно з контрактом передбачена величезна компенсація – сума ледь не півмільйона не гривень. Цікаво, як сторони будуть розходитися у цій ситуації", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, контракт Скрипника з Ворсклою чинний до 30 червня 2025 року. Полтавці після 27-ми турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ шостими, зберігаючи мізерні шанси на потрапляння у Лігу конференцій.

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