Гол Руслана Степанюка в матче против Кривбасса в 27-м туре УПЛ оказался победным для Ворсклы (1:0). Отчет читайте на "Футбол 24".

Поединок в Полтаве имел важное турнирное значение для Кривбасса. Подопечные Юрия Вернидуба отставали от зоны еврокубков на 7 зачетных баллов - топ-5 замыкала Александрия, у которой значительно более тяжелый календарь. Криворожане могли, как минимум, закрутить интригу в борьбе за Лигу конференций, а вот для Ворсклы с ее 9-очковым отставанием все выглядело сложнее.

Несмотря на высокую мотивацию, гости почти ничего не создали до перерыва. Вспоминаются только два удара Лунева метров с 20-ти. Первый пролетел над ближней девяткой, а другой прошел мимо правой стойки. Полтавчане не могли похвастаться и такими моментами.

Первый тайм завершился без голов. Второй же удивил неожиданным ренессансом Ворсклы. Уже на 50-й минуте хозяева могли открывать счет в результате контратаки, которую разогнал Кане. Ибрагим отдал передачу на левый край штрафной в ноги Сефери, а тот качнул защитника и бахнул над перекладиной.

На 57-й полтавчане провели неплохую атаку с прострелом Пердуты под удар Павлюку, который в последний момент заблокировал Рябов. Добивание от Кане оказалось неудачным. В конце концов, на 62-й минуте активность "зелено-белых" вылилась в гол - Бацула выполнил подачу с левого фланга, Стецьков перехватить ее не смог, а Степанюк замкнул эффектным ударом головой. 1:0!

Это был последний опасный эпизод у ворот Клищука. Кривбасс после этого перехватил инициативу, хотя и нельзя было сказать о каком-то серьезном давлении на оборону Ворсклы. Тем не менее, три момента гости создали.

На 73-й минуте шикарный выстрел метров с 30-ти удался Семотюку. Исенко парировал. На 80-й Соса открылся на линии штрафной, принял пас от Капича и пробил под перекладину - Павел выручил и здесь. Еще через три минуты новичок криворожан подал с левого фланга, а мяч срезался в ворота - впрочем, он летел слишком медленно, поэтому Исенко поймал.

Вот и вся острота. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ворсклы, которой удалось набрать 36 очков и обойти Кривбасс на один зачетный балл. До Александрии не хватает шести, однако команда Руслана Ротаня свой матч против Динамо сыграет завтра.