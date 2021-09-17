Эра Виктора Скрипника в луганском коллективе может вскоре завершиться. Есть сразу несколько причин.

Главный тренер Зари готов подать в отставку до завершения действия контракта, утверждает zarya.lg.

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По информации источника, есть несколько причин, которые побуждают Скрипника к такому решению. Среди них ошибки при комплектации команды, плохая селекционная работа, а также вылет из Лиги Европы и слабый старт в УПЛ.

Вскоре президент луганчан Евгений Геллер будет говорить с Виктором, где будет решено его будущее. Если отставка все же состоится, исполнять обязанности главного тренера команды до конца первого круга могут доверить Сергею Попову.

К слову, Заря после 7 туров УПЛ расположилась лишь на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе три победы, две ничьи и два поражения.

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