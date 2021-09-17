Ера Віктора Скрипника у луганському колективі може незабаром завершитись. Є одразу кілька причин.

Головний тренер Зорі готовий подати у відставку до завершення дії контракту, стверджує zarya.lg.

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За інформацією джерела, є кілька причин, які спонукають Скрипника до такого рішення. Серед них помилки при комплектації команди, погано проведена селекційна робота, а також виліт із Ліги Європи і слабкий старт в УПЛ.

Незабаром президент луганців Євген Геллер матиме розмову із Віктором, де буде вирішене його майбутнє. Якщо відставка все ж відбудеться, виконувати обов'язки головного тренера команди до кінця першого кола можуть довірити Сергію Попову.

До слова, Зоря після 7 турів УПЛ розташувалась лише на сьомій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі три перемоги, дві нічиї та дві поразки.

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