Заря дебютировала в Лиге конференций выездом за полярный круг в норвежский городок Буде, расположенный возле военной базы. Местный Буде-Глимт в прошлом сезоне стал чемпионом страны, установив несколько рекордов и забив 103 гола – при этом команда под руководством Кьетила Кнутсена демонстрировала современную систему оранизации позиционных атак, много владея мячом и врываясь в штрафную через комбинации. Словом, соперник у луганчан был серьезным.

Будё-Глимт – Заря – видео голов

Условия проведения поединка не обещали ничего хорошего. После длительного перелета подопечные Виктора Скрипника должны были сыграть при 9 градусах тепла на искусственном газоне, при перенасыщенном кислородом воздухе. Перед самым же началом встречи Заря столкнулась с новой проблемой – Жунинью получил повреждение, поэтому вместо него пришлось выпускать Снурницына. Игорь, между тем, провел в текущем сезоне всего 4 минуты.

Дыры в обороне на фоне мощной атаки норвежцев дали о себе знать уже на 2-й минуте, когда защитники пропустили врывание Пеллегрино в штрафную. Нападающий обошел Мацапуру, но слишком отпустил мяч. После этого хозяева провели несколько быстрых атак с ударами с окраин штрафной, однако ни один нельзя было назвать опасным. Заря старалась сразу же огрызаться своими атаками, но ничего интереснее ряда дальних выстрелов гости не создали.

В середине первого тайма игра проходила в том же русле. Буде-Глимт больше работал с мячом, Заря отвечала контратаками, а в штрафную войти удавалось редко. Оба коллектива огрызались ударами с дистанции, но все они не стоили внимания фанов. В целом, матч проходил в равной борьбе, но в глаза бросалось преимущество норвежцев в динамике и точности передач на чужой половине. Кроме того, хозяева выглядели агрессивнее и раскованнее, а вот луганчане явно нервничали. Наконец, на перерыв футболисты отправились при нулях на табло.

Казалось, что ничего страшного в Буде-Глимт нет. Да, команда агрессивная и хорошо организованная, но Заря более или менее убедительно сдержала натиск. Ожидалось, что в раздевалке Виктор Скрипник проведет определенные перестановки, после которых луганчане начнут обострять – впрочем, не тут-то было. Оказалось, что это норвежцы приглядывались к гостям, чтобы устроить избиение.

Уже на 47-й минуте забивать мог Пеллегрино, который легко обошел Вернидиба в штрафной и прорвался к углу вратарской. Виталий в подкате успел выбить мяч на угловой, который стал для Зари фатальным. Берг выполнил подачу, а Сальтнес головой спокойно пробил метров с шести – 1:0! И всего через минуту Буде-Глимт провел второй гол: луганчане обрезались на своей половине, а хозяева провели молниеносную контратаку с выводом Сольбаккена один на один с Мацапурой – 2:0. Шок.

Подопечным Виктора Скрипника срочно надо было идти отыгрываться, однако за десять минут после второго гола Заря сумела организовать только три желтые карточки и несколько проходов без ударов. Команда слишком сильно торопилась и нервничала, однако на 60-й минуте она же получила шанс забить – голкипер парировал сильный выстрел Громова, Сайядманешу не дали сыграть на добивании, а дальнейший выстрел Кочергина метров с семи заблокировали в последний момент!

Наказание за расточительность прилетело мгновенно. Мацапура разыграл удар от ворот пасом на правый фланг Цвеку, однако Ловро накрыли прессингом, отобрав мяч – голкипер в этот момент оказался в полупозиции. Пеллегрино наказал Дмитрия эффектным ударом с угла штрафной, перебросив его. Мяч залетел под дальнюю штангу. 3:0.

Заря в таких условиях могла побороться только за гол престижа, хотя времени хватало даже для камбэка. К сожалению, деморализованные луганчане даже после серии замен не смогли организовать хоть какой-то момент. Буде-Глимт же разрывал гостей, раскатывая эффектные комбинации с входом в штрафную и острым завершением. Лучшую возможность забить четвертый гол упустил Сальтнес, который пробивал с левого края штрафной в штангу и замыкал подачу с фланга ударом головой метров с 10-ти – Мацапура поймал мяч.

Были и другие атаки, но Буде-Глимт явно заигрывался, работая больше для болельщиков, чем для результата. В компенсированное время норвежцы смиловались над подопечными Виктора Скрипника, позволив провести контрвыпад с выходом Громова один на один – Артем перебросил голкипера и размочил счет. 3:1. Именно с этими цифрами на табло матч и подошел к концу.

Ассист Безуса помог Генту, Тоттенхэм ярко потерял очки во Франции, Славия Качарабы торжествовала: Лига конференций