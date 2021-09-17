"Что произошло после перерыва? Не могу и не хочу ничего объяснять. Я очень сердит на Зарю, не спал всю ночь. Это не команда, это х***я какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы осрамиться? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, одерживать медали и так далее? Возможно, не надо к этому стремиться? Приехала команда, а их там закидали, б***ь. Пропустили 3 гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?

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После 0:3 сколько было вариантов? А то, что они забили... это уже заканчивался матч, соперник остановился. Игры нет, мяч не могут остановить. Летит круглый, а при обработке отскакивает от игрока на 5-10 метров. Ну что это такое? Разве это Заря? Разве это футболисты? Я страшно зол на них, совершенно не хочу смотреть их матчи.

Летом ушли лидеры? Да какая разница. Они выступают на международной арене и пропускают 3, 4, 5 голов. Что это за команда? Колос с Шахтером Караганда хотя бы вничью сыграл. Да, проиграл по пенальти, но все равно нормально. А эти четвертый матч проигрывают, б***ь, пропускают по 3-4 гола. Ну что это такое? Для нашего футбола это просто стыд", – приводит слова Сабо Tribuna.

К слову, в следующем туре Лиги конференций луганский коллектив будет принимать Рому Жозе Моуринью. Матч состоится 30 сентября в Запорожье.

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