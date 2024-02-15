Шахтер сыграет против Марселя в первом матче плей-офф Лиги Европы 2023/24. Где смотреть игру онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Марсель состоится в четверг, 15 февраля, в 19:45 по Киеву. Из-за вторжения российских оккупантов чемпион Украины вынужден принимать соперников в Лиге Европы за рубежом. Игра пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге.

Шахтер – Марсель: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы

Где смотреть матч Шахтер – Марсель

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), в частности на канале "MEGOGO Футбол Первый", начиная с 19:30. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне-2023/24.

"Футбол 24" проведет текстовый онлайн матча.

Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов, пропустив вперед Барселону и Порту, и перешел в Лигу Европы. "Горняки" остались последним представителем Украины в еврокубках. Марсель получил второе место в сложном квартете ЛЕ с Брайтоном.

Шахтер дважды обыграл Марсель на пути к триумфальному Кубку УЕФА-2008/09. За французов недавно выступал Руслан Малиновский. Команда Рино Гаттузо занимает 8 место в чемпионате Франции и не знает побед с декабря.

Шахтер – Марсель: анонс матча плей-офф Лиги Европы