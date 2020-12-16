"Своей команде могу сказать только комплименты. Возможно, даже заслуженно выиграли, потому что не было столько явных провалов или моментов у соперника, что можно было бы говорить о нашем везении. Конечно, играть вдесятером тяжело. Но мы и так настраивались играть через длинные передачи, стандарты, подбор мяча. Получилась такая же игра, как и в чемпионате против Александрии. Сумели сыграть на ноль и выиграть.

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Что касается красной карточки, то получается, что VAR надо использовать всегда. Это игровой момент и когда ты просматриваешь его, действительно кажется, что там была опасная игра. Но там не было контакта с человеком или головой. Так решили арбитры. Человек сидит сверху, кнопки нажимает – возможно, просто хотел еще раз арбитра позвать Когда мы играли с СК Днепр-1, то забили 3 мяча, и каждый гол рассматривали по 2-3 минуты. Теряется динамика футбола. Думаю, судьи не дорабатывают с этой системой. Но я не критикую, просто говорю, что нужно дальше развиваться и учиться, чтобы делать меньше таких ошибок.

Хорошо, что мы выиграли, иначе было бы очень обидно. Недаром мою команду называют "мужики". Я могу это подтвердить, они такие у меня. Последний месяц действительно соответствуем этому слову", – подытожил Скрипник в комментарии каналу "Футбол".

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