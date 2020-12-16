Пенальти в первом тайме определил судьбу встречи в пользу луганчан. Гладкий грамотно подставился под Имерекова, а Юрченко уверенно пробил с "точки".

Заря вышла в четвертьфинал Кубка Украины, удержав победу над Десной в скандальном матче с двумя удалениями

Вторая половина получилась "сухой", но очень боевой. На 59 минуте Юрченко высоко задрал ногу и едва не разбил голову Огире. Сначала арбитр ограничился желтой карточкой, но VAR подсказал удалить хавбека Зари. Еще один знаковый момент случился в концовке поединка. Никита Шевченко случайно "привез" свободный удар в собственные ворота, однако Десна не использовала шанс. Удаление Гуцуляка значения уже не имело – 0:1 в пользу луганчан.