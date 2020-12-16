Вынесенный на 16 декабря поединок 1/8 финала Кубка впечатлял не только именами соперников (Десны и Зори), а и своей датой – никогда в Украине не играли так поздно. Встречу проводили на киевском стадионе им. В. В. Лобановского, на ужасном газоне, но плюсом выступала кадровая ситуация команд и их форма. Луганчане и черниговцы готовы были выставить на матч большинство лидеров, а последние результаты были прекрасными.

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Несмотря на проблемы с газоном, футболисты провели бодрый старт встречи, демонстрируя высокие скорости с атаками в обе стороны. Довольно быстро стало заметно, что Заря превосходит Десну в активности – уже на 3-й минуте Громов сместился в центр и выстрелил с дистанции мимо дальнего угла. Черниговцы ответили подачей-ударом Калитвинцева под перекладину, но Шевченко справился. Это был последний момент северян в первой трети первого тайма, а вот подопечные Виктора Скрипника, организовав несколько перспективных атак, заработали пенальти на 15-й минуте – это Гладкий идеально подставился под проникающий пас от Юрченко. Владлен ударом с "точки" уверенно вывел Зарю вперёд. 0:1.

Не успела Десна прийти в себя, как Сайядманеш провел ещё один голевой момент – иранец красиво развернулся вокруг Тамма и убежал на правый край штрафной, откуда мощно пробил мимо дальнего угла! Также было несколько перспективных эпизодов у ворот северян без завершения, но к середине первого тайма "хозяева" выровняли ход встречи. Во второй его трети они даже перехватили иницативу, но ничего лучше серии подач в штрафную создать не удалось. Заря могла наказать на 40-й минуте, когда Кочергин обыгрался с Громовым и пробил метров с 19-ти в левый угол, однако мяч прошел рядом со штангой. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе луганчан.

Первый тайм Десна завершила тремя подряд угловыми – второй начался с четырёх. На 48-й минуте это могло завершиться голом Тамма вследствие удара головой в дальний угол, но мяч прошёл рядом со штангой. Заря ответила несколькими быстрыми атаками, но ничего опасного на стартовом отрезке тайма создать не удалось. В целом, на две команды в першвые 15 минут можно вспомнить разве что заблокированный удар Кочергина с правого края штрафной и выстрел Конопли с аналогичной зоны (мяч срезался с его ноги).

Ничего не предвещало беды, пока на 58-й минуте Юрченко не пошёл прямой ногой на мяч в борьбе с Огирей. Владлен выбил сферу, но по инерции зацепил шипами и голову соперника – Денис Шурман показал жёлтую карточку, а потом пошёл смотреть видеоповтор. Вернувшись, арбитр отменил жёлтую, показав Юрченко прямую красную. Заря осталась в меньшинстве на последние полчаса встречи.

Десна сразу же пошла вперёд, но за девять последующих минут черниговцы провели только один удар – это Домбровский слабо выстрелил с линии полукруга. Шевченко спокойно поймал мяч. Гораздо острее стало на 71-й, когда Будковский обыгрался с Калитвинцевым и головой замкнул его подачу метров с шести – Шевченко спас Зарю. Встревоженный низкой активностью атаки Александр Рябоконь через две минуты этом бросил в бой Хлёбаса, Гуцуляка и Арвеладзе, а на 84-й минуте на поле вышел ещё и Дегтярев, но между этими заменами не произошло ни одного перспективного момента у ворот Шевченко. Луганчане ещё и контратаками огрызались – одну из них Сайядманеш завершил неточным ударом с острого угла.

В последние минуты у Десны сдали нервы. На 88-й минуте случилась потасовка после того, как Дегтярев руками выбил мяч из рук Шевченко. Гуцуляк с кучей черниговцев пришёл разбираться и схватил за горло Абу Ханну, получив жёлтую карточку, а через две минуты Алексей не дал разыграть луганчанам свободный удар, встав на пути мяча – и получил ещё одну желтую. Составы уравнялись, а в компенсированное время Заря ещё и гол забила – впрочем, его не засчитали из-за офсайда у Гладкого. Северяне ответили дальним ударом Калитвинцева на трибуны, после чего Денис Шурман дал финальный свисток. Заря шагает в четвертьфинал Кубка Украины.

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