"Своїй команді можу сказати тільки компліменти. Можливо, навіть заслужено виграли, тому що не було стільки явних провалів або моментів у суперника, що можна було б говорити про наше везіння. Звичайно, грати вдесятьох важко. Але ми і так налаштовувалися грати через довгі передачі, стандарти, підбір м'яча. Вийшла така ж гра, як і в чемпіонаті проти Олександрії. Зуміли зіграти на нуль і виграти.

Кікбоксинг Юрченка, курйозний вільний удар і доленосний пенальті у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 0:1

Що стосується червоної картки, то виходить, що VAR треба використовувати завжди. Це ігровий момент і коли ти переглядаєш його, то дійсно здається, що там була небезпечна гра. Але там не було контакту з людиною або головою. Так вирішили арбітри. Людина сидить зверху, кнопки натискає – можливо, просто хотів ще раз арбітра покликати Коли ми грали із СК Дніпро-1, то забили 3 м'ячі, і кожен гол розглядали по 2-3 хвилини. Втрачається динаміка футболу. Гадаю, судді не допрацьовують з цією системою. Але я не критикую, просто говорю, що потрібно далі розвиватися і вчитися, щоб робити менше таких помилок.

Добре, що ми виграли, інакше було б дуже прикро. Недарма мою команду називають "мужики". Я можу це підтвердити, вони такі у мене. Останній місяць дійсно відповідаємо цьому слову", – підсумував Скрипник у коментарі каналу "Футбол".

Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України, втримавши перемогу над Десною у скандальному матчі з двома вилученнями