"Почему 1:6? Потому что Шахтер такой хороший. Мы играем и живем от матча к матчу. Если у нас кто-то выпадает или по каким-то причинам не играет, то это очень сказывается на нас. Но все равно мы играли 11 на 11. Хочется поздравить соперника с победой, хочется, чтобы они так же удачно выступили в еврокубках.

Тотальное унижение Зари в видеообзоре матча с Шахтером – 6:1

Нам тоже надо готовиться к еврокубкам. Есть подозрение, что потеряли еще двух основных игроков – Вернидуба и Назарину. Ситуация у нас не легче. Попали под каток, можно сказать.

Насколько серьезные травмы у Вернидуба и Назарины покажет время. Задняя Виталия беспокоит уже давно, а у Егора опухла боковая связка колена – от этого больнее. Я могу продолжить список: Емец, Леовижилдо, Шевченко. Это больше половины команды. Это те игроки, которые определяют наше лицо. Молодым игрокам в таких матчах сложно, но это опыт, который надо получить. Мы все играли такие матчи, когда просто разрывают. Надо сделать правильные выводы, переосмыслить все. У нас рвется там, где тонко. Особенно задняя линия, в обороне.

Пока имеем то, что имеем. Не замахиваемся на нечто большее, всегда хотим быть неудобным соперником для всех. Есть матчи, которые нам удаются. Нам надо принять то, что есть, и смотреть дальше.

Относительно состава на софийский ЦСКА... Приедем домой, сядем, посмотрим, может, кого-то из дубля подтянем", – сказал Скрипник в комментарии программе "УПЛ ONLINE".

Напомним, в стартовом матче 11-го тура УПЛ Шахтер на НСК Олимпийский разгромил Зарю со счетом 6:1 и поднялся на первую строчку турнирной таблицы.

Шахтер уничтожил Зарю, забив шесть голов – "горняки" запугивают Реал перед матчем ЛЧ и догоняют Динамо в таблице УПЛ