"Чому 1:6? Тому що Шахтар такий хороший. Ми граємо і живемо від матчу до матчу. Якщо у нас хтось випадає або з якихось причин не грає, то це дуже позначається на нас. Але все одно ми грали 11 на 11. Хочеться привітати суперника з перемогою, хочеться, щоб вони так само вдало виступили в єврокубках.

Тотальне приниження Зорі у відеоогляді матчу з Шахтарем – 6:1

Нам теж треба готуватися до єврокубків. Є підозра, що втратили ще двох основних гравців – Вернидуба і Назарину. Ситуація у нас не легша. Потрапили під каток, можна сказати.

Наскільки серйозні травми у Вернидуба і Назарини покаже час. Задня Віталія турбує вже давно, а у Єгора опухла бічна зв'язка коліна – від цього болючіше. Я можу продовжити список: Ємець, Леовіжілдо, Шевченко. Це більше половини команди. Це ті гравці, які визначають наше обличчя. Молодим гравцям в таких матчах складно, але це досвід, який треба отримати. Ми всі грали такі матчі, коли просто розривають. Треба зробити правильні висновки, переосмислити все. У нас рветься там, де тонко. Особливо задня лінія, в обороні.

Поки маємо те, що маємо. Не замахуємося на щось більше, завжди хочемо бути незручним суперником для всіх. Є матчі, які нам вдаються. Нам треба прийняти те, що є, і дивитися далі.

Щодо складу на софійський ЦСКА... Приїдемо додому, сядемо, подивимося, може, когось із дубля підтягнемо", – сказав Скрипник у коментарі програмі "УПЛ ONLINE".

Нагадаємо, у стартовому матчі 11-го туру УПЛ Шахтар на НСК Олімпійський розгромив Зорю з рахунком 6:1 і піднявся на першу сходинку турнірної таблиці.

Шахтар знищив Зорю, забивши шість голів – "гірники" залякують Реал перед матчем ЛЧ і наздоганяють Динамо в таблиці УПЛ