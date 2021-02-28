"Не кожного разу вдається обіграти Шахтар у Києві. Ми дуже задоволені. Я сам здивувався, що ми ще вдесятьох вибігли. Не просто на збереження зіграли. Компліменти лише.

"Шахтар показав свою найкращу гру проти Зорі під моїм керівництвом", – Каштру не погодився з результатом матчу

Терпіли, можна так сказати. Шахтар – наш флагман разом з Динамо, є чому вчитися. Ми терпіли, чекали свого шансу. Грали вперед, як дозволяв суперник.

Коли граєш ромбом – треба два агресивних нападники. Але ми дуже задоволені, як зіграли в першому таймі. У нас були хороші моменти, не просто забити, а цілісні в плані атаки по фазах. Ми виграли, всі нюанси неважливі.

Настанови після вилучення? Бігти вперед, чи що? Звичайно, тягнули час, щоб хоча б внічию зіграти. Але ще раз кажу: комплімент. Сайядманеш у моменті просто розібрався, пробіг, подивився, віддав. Івансеня зробив ривок на повній швидкості 40 метрів, вірив, що у нього вийде. Дуже приємно.

Замахнутись на друге місце? Подивимося. Від матчу до матчу працюємо. Зараз буде не так легко з Вересом, Львовом, Динамо", – сказав Скрипник для ТК Футбол.

Шахтар залишився другим у таблиці УПЛ, Зоря з матчем у запасі відстає від "гірників" лише на 4 очки.

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