"Думаю, он это заслужил. Он уже достиг определенного прогресса. Команда выглядит гораздо лучше, за ней приятнее наблюдать, у нее есть цели, чего всегда ждешь от Манчестер Юнайтед.

Сульшер забраковал игрока из-за прически и даже не посмотрел на его выступление

Думаю, есть только одна проблема: надо что-то выиграть. Это немного беспокоит. Поражение от Лестера в четвертьфинале Кубка – это было не очень хорошо", – цитирует Скоулза Goal.

Напомним, Сульшер принял Манчестер Юнайтед в конце 2018 года – команда занимала шестую строчку чемпионата. В следующем сезоне "красные" поднялись на третье место. Сейчас манкунианцы идут вторыми в турнирной таблице АПЛ. Срок действия текущего контракта 48-летнего специалиста истекает в 2022 году.

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