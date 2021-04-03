"Думаю, він це заслужив. Він уже досяг певного прогресу. Команда виглядає набагато краще, за нею приємніше спостерігати, у неї є цілі, чого завжди чекаєш від Манчестер Юнайтед.

Сульшер забракував гравця через зачіску і навіть не подивився на його виступ

Думаю, є лише одна проблема: треба щось виграти. Це трохи турбує. Поразка від Лестера у чвертьфіналі Кубка – це було не дуже добре", – цитує Скоулза Goal.

Нагадаємо,Сульшер прийняв Манчестер Юнайтед наприкінці 2018 року – команда посідала шосту сходинку чемпіонату. Наступного сезону "червоні" піднялись на третє місце. Нині манкуніанці йдуть другими в турнірній таблиці АПЛ. Термін дії поточного контракту 48-річного фахівця закінчується у 2022 році.

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