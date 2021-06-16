"Всем известно, что я некоторое время вел переговоры с Барселоной. Я хочу поиграть под руководством Рональда Кумана. Сейчас нам нужно подождать, но скоро будут новости", – приводит слова Депая Marca.

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Отметим, что Барселона длительное время ведет переговоры по трансферу нидерландца, предыдущие две попытки оказались провальными. Добавим, что его контракт с Лионом подходит к концу уже 30 июня, и Депай не намерен продлевать соглашение.

К слову, Мемфис провел 40 матча в составе французского клуба в прошлом сезоне, записав в свой актив 22 гола и 12 результативных передач.

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