Роналду согласовал контракт с новым клубом и станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира, – Marca
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не останется без работы после прощания с Манчестер Юнайтед. Он уже нашел клуб.
По завершении чемпионата мира в Катаре 37-летний португалец присоединится к Аль-Насру, выступающему в Саудовской Аравии, сообщает Marca. Стороны уже обо всем договорились.
Роналду требует почти 20 млн от Ювентуса
После расторжения контракта с МЮ Криш стал свободным агентом, потому с 1 января сможет играть за новый коллектив. Аль-Наср предлагает Роналду контракт на 2,5 года и просто фантастические условия: около 200 миллионов евро в сезон, что сделают его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
До Криштиану теперь и близко никто не будет дотягивать: Месси и Неймар с их 75 и 70 миллионами за сезон, а также самые высокооплачиваемые спортсмены США.
Будущий клуб португальской звезды сражается за чемпионство в Саудовской Аравии. Команда под руководством Руди Гарсии идет второй в чемпионате.
Южная Корея дожала Португалию на 90+1 – "бенефис" Роналду и ключевой ход Сона выводят в 1/8 ЧМ-2022