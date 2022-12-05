Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не останется без работы после прощания с Манчестер Юнайтед. Он уже нашел клуб.

По завершении чемпионата мира в Катаре 37-летний португалец присоединится к Аль-Насру, выступающему в Саудовской Аравии, сообщает Marca . Стороны уже обо всем договорились.

Роналду требует почти 20 млн от Ювентуса

После расторжения контракта с МЮ Криш стал свободным агентом, потому с 1 января сможет играть за новый коллектив. Аль-Наср предлагает Роналду контракт на 2,5 года и просто фантастические условия: около 200 миллионов евро в сезон, что сделают его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

До Криштиану теперь и близко никто не будет дотягивать: Месси и Неймар с их 75 и 70 миллионами за сезон, а также самые высокооплачиваемые спортсмены США.

Будущий клуб португальской звезды сражается за чемпионство в Саудовской Аравии. Команда под руководством Руди Гарсии идет второй в чемпионате.