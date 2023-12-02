Исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором распределил призовые для участников чемпионата Европы-2024.

Всего на призовые для участников Евро-2024 будет выделено 331 млн евро – столько же составляли призовые за чемпионат Европы-2020, информирует официальный сайт УЕФА.

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Схема распределения будет выглядеть следующим образом:

Бонус за участие – 9,25 млн евро.

Бонусы за матч – 1 млн евро за победу, 500 тысяч за ничью.

Выход в 1/8 финала – 1,5 млн евро.

Выход в 1/4 финала – 2,5 млн евро.

Выход в полуфинал – 4 млн евро.

Бонус для финалиста – 5 млн евро.

Победа в финале – 8 млн евро.

Таким образом, максимально заработать можно 28,25 млн евро. Сборная Украины, если сможет преодолеть плей-офф Лиги наций гарантированно может получить почти 10 млн за выход на турнир.

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