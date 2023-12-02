Виконавчий комітет УЄФА провів засідання, на якому розподілив призові для учасників чемпіонату Європи-2024.

Загалом на призові для учасників Євро-2024 буде виділено 331 млн євро – стільки ж становили призові за чемпіонат Європи-2020, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Схема розподілення виглядатиме наступним чином:

Бонус за участь – 9,25 млн євро.

Бонуси за матч – 1 млн євро за перемогу, 500 тисяч за нічию.

Вихід в 1/8 фіналу – 1,5 млн євро.

Вихід в 1/4 фіналу – 2,5 млн євро.

Вихід у півфінал – 4 млн євро.

Бонус для фіналіста – 5 млн євро.

Перемога у фіналі – 8 млн євро.

Таким чином, максимально заробити можна 28,25 млн євро. Збірна України, якщо зможе подолати плей-офф Ліги націй гарантовано може отримати майже 10 млн за вихід на турнір.

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