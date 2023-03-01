В четвертьфинале Кубка Нидерландов Спакенбург обыграл Утрехт со счётом 4:1. Причём сделал это на выезде.

Аматоры из третьего дивизиона Нидерландов – команда Спакенбург – пробились в полуфинал Кубка страны. В четвертьфинале середняк третьего дивизиона одолел на выезде Утрехт со счётом 4:1. Причём гости выиграли оба тайма – свой единственный гол Утрехт забил на 64-й минуте.

Сказка в Кубке Нидерландов: команда из второго дивизиона прошла уже второго представителя элиты

Утрехт занимает 7 место в Эредивизи. По итогам сезона команда претендует на попадание в еврокубки.

Это уже вторая сказка в Кубке Нидерландов этого сезона. Ранее команда из второго дивизиона Де Трефферс прошла двух представителей элитного дивизиона, но выбыла на стадии 1/8 финала.

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