У чвертьфіналі Кубка Нідерландів Спакенбург обіграв Утрехт із рахунком 4:1. Причому зробив це на виїзді.

Аматори з третього дивізіону Нідерландів – команда Спакенбург – пробилися до півфіналу Кубка країни. У чвертьфіналі середняк третього дивізіону здолав на виїзді Утрехт із рахунком 4:1. Причому гості виграли обидва тайми – свій єдиний гол Утрехт забив на 64-й хвилині.

Казка у Кубку Нідерландів: команда з другого дивізіону пройшла вже другого представника еліти

Утрехт посідає 7 місце в Ередивізі. За підсумками сезону команда претендує на потрапляння в єврокубки.

Це вже друга казка в Кубку Нідерландів цього сезону. Раніше команда з другого дивізіону Де Трефферс пройшла двох представників елітного дивізіону, але вибула на стадії 1/8 фіналу.

Крутіші за Карпати: як у 60-х любителі з другого дивізіону вигравали Кубок Данії двічі поспіль