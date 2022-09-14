"Переход Марьяна – прерогатива Йовичевича? Думаю, что да, ведь Игор ему звонил. Марьян говорил, что был звонок и от Игора, и от Юры Беньо. Я думаю, это Игор предложил усилиться Марьяном, он хорошо знает его возможности, ведь еще когда ему было 17 лет, то забрал его в первую команду, где он заиграл.

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Игор такой тренер, что он хорошо раскрывает молодых игроков, хорошо видит потенциал. Он увидел потенциал Марьяна и поверил в него. Теперь, зная Марьяна, Игорь решил, что он поможет Шахтеру. Как показали первые игры, Марьян оправдывает эти надежды.

Перед тем как принять решение переходить в Шахтер, он мне перезвонил, и я ему сказал: "Хорошо подумай". Марьян – взрослый парень и сам решает. Случилось, как случилось, он решил для себя вот так и я его поддерживаю. Тем более, что не делается, то к лучшему. Он уже доказал, что принял правильное решение. А я буду болеть и за Марьяна, и за Шахтер", – цитирует Шведа-старшего Украинский футбол .

К слову, вингер подписал с "горняками" контракт на 5 лет. В 3-х поединках текущего сезона Марьян успел отличиться тремя забитыми мячами.