"Перехід Мар’яна – прерогатива Йовічевича? Думаю, що так, адже Ігор йому телефонував. Мар’ян казав, що був дзвінок і від Ігора, і від Юри Беньо. Я думаю, це Ігор запропонував підсилитися Мар’яном, він добре знає його можливості, адже ще коли йому було 17 років, то забрав його до першої команди, де він заграв.

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Ігор такий тренер, що він добре розкриває молодих гравців, добре бачить потенціал. Він побачив потенціал Мар’яна і повірив в нього. Наразі, знаючи Мар’яна, Ігор вирішив, що він допоможе Шахтарю. Як показали перші ігри, Мар’ян виправдовує ці надії.

Перед тим як ухвалити рішення переходити до Шахтаря, він мені передзвонив і я йому сказав: "Добре подумай". Мар’ян – дорослий хлопець і сам вирішує. Сталося, як сталося, він вирішив для себе ось так і я його підтримую. Тим паче, що не робиться, то на краще. Він вже довів собі, що ухвалив правильне рішення. А я буду вболівати і за Мар’яна, і за Шахтар", – цитує Шведа-старшого Український футбол.

До слова, вінгер підписав з "гірниками" контракт на 5 років. У 3 поєдинках поточного сезону Мар'ян встиг відзначитись трьома забитими м'ячами.

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