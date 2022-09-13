"Не сказал бы, что очень хорошо знаю эту команду. Ведь два года назад, когда я находился там, это была совсем другая команда по сравнению с нынешней: осталось только два игрока из основного состава.

Шахтер – Селтик: предматчевая пресс-конференция Йовичевича – о "помощи" Шведа и статусе команды

Так что я не много о них знаю, но нам тренерский штаб рассказал, сам видел нарезки из матчей, поэтому могу отметить, что это хорошая команда с быстрыми флангами, которая будет прессинговать нас. Но мы готовы к этому. Надеюсь, если покажем свою игру, то добьемся положительного результата.

Помню дебют в Селтике – это тоже было в Лиге чемпионов, только в квалификации. Расценивая мой период в Селтике, то, если бы вернуться назад, я бы поступил так же и перешел бы в эту команду. Да, мне не удалось заиграть там, но каждый тренер имеет собственное видение и каждый тренер выбирает стартовый состав сам, поэтому я не могу ничего сказать", – цитирует Шведа сайт Шахтера .