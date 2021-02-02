Скаути клубу Серії А відвідали товариський матч між командою Скрипника і Шкендією (1:1), стверджує Zaryalg.com. Щоправда, назва клубу не уточнюється.

Зоря офіційно відпустила трьох гравців до клубу Першої ліги

Італійці хотіли переглянути трьох гравців Зорі – Владислава Кабаєва, Єгора Назарину і Владислава Кочергіна. Усі троє вийшли у старті луганців, однак голом не відзначилися.

Додамо, що Назарина провів 18 матчів у поточному сезоні та віддав 3 результативні передачі. Статистика Кочергіна – 6+3 у 18 матчах, а Кабаєва – 1+4 в 19 поєдинках.

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