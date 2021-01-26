"Мы подписали арендные соглашения с тремя игроками Зари. Это Тимофей Сухарm, Максим Агапов и Дмитрий Пиддубный. Они будут у нас до лета. Кроме того, начали с нами работать Александр Беляев, Сергей Палюх и Дмитрий Вергун.

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Думаю, что с тем же Беляевым из СК Днепр-1 мы также подпишем в самое ближайшее время арендное соглашение. У остальных ребят также хорошие шансы остаться в команде", – приводит слова Соловьева официальный сайт ВПК-Агро.

К слову, ВПК-Агро занимает 13 место в розыгрыше Первой лиги, имея в активе 13 очков.

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