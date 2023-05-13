Сальваторе Фоти, ассистент Жозе Моуринью в Роме, был немного расстроен после победы над Байером в первом матче 1/2 финала ЛЕ.

Пока специалист был на поединке, с его автомобиля сняли пару дверей, сообщает Corriere dello Sport.

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34-летний Фоти отбывает трехматчевую дисквалификацию за удар игрока Фейеноорда на стадии 1/4 финала ЛЕ. Впрочем, помощник Моуринью все равно прибыл на стадион и поддерживал Рому с трибун Олимпико. "Волки" минимально победили Байер, поэтому Фати довольный вернулся домой. Утром его ждала неприятная неожиданность – автомобиль остался без двух дверей со стороны водителя.

Ответный матч в Германии состоится 18 мая. Если Сальваторе снова поедет с командой, ему следует позаботиться о безопасности своего имущества.

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