Сальваторе Фоті, асистент Жозе Моурінью в Ромі, був трішки засмучений після перемоги над Байєром у першому матчі 1/2 фіналу ЛЄ.

Поки фахівець був на поєдинку, з його автомобіля зняли пару дверей, інформує Corriere dello Sport.

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34-річний Фоті відбуває триматчеву дискваліфікацію за удар гравця Фейєнорда на стадії 1/4 фіналу ЛЄ. Втім, помічник Моурінью однаково прибув на стадіон і підтримував Рому з трибун Олімпіко. "Вовки" мінімально перемогли Байєр, тому Фаті задоволений повернувся додому. Зранку на нього чекала неприємна несподіванка – автомобіль залишився без двох дверей з боку водія.

Матч-відповідь у Німеччині відбудеться 18 травня. Якщо Сальваторе знову поїде з командою, то йому слід подбати про безпеку свого майна.

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