Прокуратура требует приговорить нападающего Слована к 15 месяцам тюремного заключения с испытательным сроком, информирует RTL.Lu.

Жерсон Родригес вляпался в очередной скандал – бывшая обвинила экс-динамовца в насилии и показала "последствия"

Дело тянется с 2022 года, когда бывшая девушка Жерсона обвинила его в домашнем насилии и показала фото якобы побоев. Речь идет об Эмили Боланд, мисс Люксембург-2020. Сам Жерсон отрицает все обвинения. Очередное заседание суда состоялось в среду (6 марта), но футболист на нем не присутствовал. Прокурор также требует для Родригеса курсы терапии по управлению гневом и выплатить жертве компенсацию.

Напомним, Жерсон до сих пор находится на контракте в Динамо, но уже 3 года скитается по арендам (сейчас в братиславском Словане). У люксембуржца есть общий ребенок с украинкой Ольгой Янчук, которая в конфликте с Боланд стала на сторону бывшего.

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