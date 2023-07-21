Хлань, который в одностороннем порядке разорвал контракт с Зарей, теперь оказался на просмотре в варшавской Легии, сообщает ТаТоТаке.

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Ранее на Максима претендовали еще и Ракув (чемпион Польши) и познанская Варта (8 место в прошлом сезоне).

Напомним, Хлань выступал за Зарю с января 2021 года. В марте он отказался продлевать контракт с луганчанами (действующее соглашение истекало 31 декабря 2023 года) и был отстранен от тренировок с главной командой.

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