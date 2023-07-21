Скандальный экс-вингер Зари получил еще один шанс сыграть в Лиге чемпионов
Полузащитник Максим Хлань имеет интересный вариант продолжения карьеры.
Хлань, который в одностороннем порядке разорвал контракт с Зарей, теперь оказался на просмотре в варшавской Легии, сообщает ТаТоТаке.
Скандальный вингер Зари может сыграть в Лиге чемпионов – известны европейские клубы, претендующие на украинца
Ранее на Максима претендовали еще и Ракув (чемпион Польши) и познанская Варта (8 место в прошлом сезоне).
Напомним, Хлань выступал за Зарю с января 2021 года. В марте он отказался продлевать контракт с луганчанами (действующее соглашение истекало 31 декабря 2023 года) и был отстранен от тренировок с главной командой.
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