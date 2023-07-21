Хлань, який в односторонньому порядку розірвав контракт із Зорею, тепер опинився на перегляді у варшавській Легії, повідомляє ТаТоТаке.

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Раніше на Максима претендували ще й Ракув (чемпіон Польщі) та познанська Варта (8 місце в минулому сезоні).

Нагадаємо, Хлань виступав за Зорю з січня 2021 року. У березні він відмовився продовжувати контракт з луганцями (чинна угода спливала 31 грудня 2023 року) і був відсторонений від тренувань з головною командою.

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