Скандальний екс-вінгер Зорі отримав ще один шанс зіграти в Лізі чемпіонів
Півзахисник Максим Хлань має цікавий варіант продовження кар'єри.
Хлань, який в односторонньому порядку розірвав контракт із Зорею, тепер опинився на перегляді у варшавській Легії, повідомляє ТаТоТаке.
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Раніше на Максима претендували ще й Ракув (чемпіон Польщі) та познанська Варта (8 місце в минулому сезоні).
Нагадаємо, Хлань виступав за Зорю з січня 2021 року. У березні він відмовився продовжувати контракт з луганцями (чинна угода спливала 31 грудня 2023 року) і був відсторонений від тренувань з головною командою.
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