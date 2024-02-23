Харьковский клуб отправил своих игроков в аренду в Первую лигу к Диназу.

Сразу четверо игроков Металлиста 1925 продолжат выступления в Первой лиге, сообщает официальный сайт харьковчан.

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Речь идет о голкипере Игоре Потимкове, защитнике Михаиле Рудавском, полузащитниках Ярославе Мартынюке и Андрее Ткачуке. Все они на правах аренды будут защищать цвета Диназа. Соглашения рассчитаны до конца текущего сезона.

Напомним, команда Александра Головко ушла на зимнюю паузу на предпоследней строчке турнирной таблицы группы Б Первой лиги, набрав 13 очков. Весной Диназ будет бороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе в Группе выживания.

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