Крус Асуль, финишировавший на 8-й позиции последнего чемпионата Мексики, заинтересован в услугах 32-летнего центрбека. Об этом сообщил журналист Давид Эспиноза в Twitter.

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Конкретных переговоров между клубами пока нет, но Бока Хуниорс якобы не прочь попрощаться с Самбрано, контракт которого действует еще год. Перуанец сыграл за аргентинский клуб 33 матча, в которых забил 2 гола и стал чемпионом страны.

Ранее Самбрано находился в киевском Динамо, но за 2 года (с 2018-го по 2020-й) так и не сыграл за "бело-синих" ни одного матча, став фигурантом нескольких скандалов. Успел съездить в аренду в Базель, после чего был продан.

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