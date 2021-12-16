Крус Асуль, який фінішував на 8-й позиції останнього чемпіонату Мексики, зацікавлений у послугах 32-річного центрбека. Про це повідомив журналіст Давід Еспіноза у Twitter.

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Конкретних перемовин між клубами поки немає, але Бока Хуніорс начебто не проти попрощатися з Самбрано, контракт якого чинний ще рік. Перуанець зіграв за аргентинський клуб 33 матчі, у яких забив 2 голи і став чемпіоном країни.

Раніше Самбрано перебував у київському Динамо, але за 2 роки (з 2018-го по 2020-й) так і не зіграв за "біло-синіх" жодного матчу, натомість став фігурантом кількох скандалів. Встиг з'їздити в оренду у Базель, після чого був проданий.

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