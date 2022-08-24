Клуб из Саудовской Аравии арендовал 26-летнего испанца. Соглашение рассчитано на сезон 2022/23, сообщает официальный сайт галисийцев.

Сельта получит за аренду своего лидера 2,5 млн евро. Переходом в Аль-Шахаб Мина получил шанс продолжить свою футбольную карьеру. В мае этого года он был приговорен к 4 годам лишения свободы за сексуальные домогательства.

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Форварда обвиняли еще и в изнасиловании, но по этой статье футболист был оправдан. Сразу после приговора клуб отстранил игрока от тренировок, но контракт с ним не расторг.

Цвета Сельты Санти Мина защищает с 2019 года, вернувшись в клуб из Валенсии. За галисийскую команду форвард сыграл 163 матча, забил 42 гола и отдал 17 ассистов.

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