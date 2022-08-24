Скандальний іспанець поїхав на Близький Схід – раніше його ув'язнили за сексуальні домагання
Нападник Сельти Санті Міна перебрався в Саудівську Аравію, підписавши контракт з Аль-Шахабом.
Клуб із Саудівської Аравії орендував 26-річного іспанця. Угода розрахована на сезон 2022/23, повідомляє офіційний сайт галісійців.
Сельта отримає за оренду свого лідера 2,5 млн євро. Переходом в Аль-Шахаб Міна отримав шанс продовжити свою футбольну кар'єру. У травні цього року він був засуджений до 4-х років позбавлення волі за сексуальні домагання.
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Форварда звинувачували ще й у згвалтуванні, але за цієї статтею футболіст був виправданий. Одразу після вироку клуб відсторонив гравця від тренувань, але контракт з ним не розірвав.
Кольори Сельти Санті Міна захищає з 2019 року, повернувшись в клуб із Валенсії. За галісійську команду форвард зіграв 163 матчі, забив 42 голи і віддав 17 асистів.
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