Англичанин 1,5 года не появлялся на футбольном поле, поскольку являлся фигурантом дела об изнасиловании. Несмотря на то, что с Мейсона Гринвуда сняли все обвинения, его возвращение в состав Манчестер Юнайтед невозможно.

МЮ официально определил судьбу скандального форварда, обвиненного в изнасиловании

Согласно информации Daily mail, Стивен Джеррард, возглавляющий Аль-Иттифак, заинтересован в подписании форварда. Саудовский клуб предложит 21-летнему Мейсону Гринвуду контракт с зарплатой в 10 миллионов фунтов в год. За ситуацией активно следит турецкий Галатасарай, который также готов рассмотреть трансфер англичанина.

Напомним, что за Аль-Иттифак выступает экс-игрок Ливерпуля Джордан Хендерсон. Под руководством Стивена Джеррарда саудовский клуб еще не проигрывал в национальном чемпионате.

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