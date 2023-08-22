Скандальный форвард Ман Юнайтед может перебраться в Саудовскую Аравию – Джеррард попытается реанимировать его карьеру
Нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда зовет в свою команду Стивен Джеррард.
Англичанин 1,5 года не появлялся на футбольном поле, поскольку являлся фигурантом дела об изнасиловании. Несмотря на то, что с Мейсона Гринвуда сняли все обвинения, его возвращение в состав Манчестер Юнайтед невозможно.
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Согласно информации Daily mail, Стивен Джеррард, возглавляющий Аль-Иттифак, заинтересован в подписании форварда. Саудовский клуб предложит 21-летнему Мейсону Гринвуду контракт с зарплатой в 10 миллионов фунтов в год. За ситуацией активно следит турецкий Галатасарай, который также готов рассмотреть трансфер англичанина.
Напомним, что за Аль-Иттифак выступает экс-игрок Ливерпуля Джордан Хендерсон. Под руководством Стивена Джеррарда саудовский клуб еще не проигрывал в национальном чемпионате.
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