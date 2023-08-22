Скандальний форвард Ман Юнайтед може перебратися в Саудівську Аравію – Джеррард спробує реанімувати його кар'єру
Нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда кличе до своєї команди Стівен Джеррард.
Англієць 1,5 року не з'являвся на футбольному полі, оскільки був фігурантом справи про зґвалтування. Попри те, що з Мейсона Грінвуда зняли всі обвинувачення, його повернення у склад Манчестер Юнайтед неможливе.
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Згідно з інформацією Daily mail, Стівен Джеррард, який очолює Аль-Іттіфак, зацікавлений в підписанні форварда. Саудівський клуб запропонує 21-річному Мейсону Грінвуду контракт з зарплатнею в 10 мільйонів фунтів на рік. За ситуацією активно стежить турецький Галатасарай, який також готовий розглянути трансфер англійця.
Нагадаємо, що за Аль-Іттіфак виступає екс-гравець Ліверпуля Джордан Хендерсон. Під керівництвом Стівена Джеррарда саудівський клуб ще не програвав в національному чемпіонаті.
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