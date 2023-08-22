Англієць 1,5 року не з'являвся на футбольному полі, оскільки був фігурантом справи про зґвалтування. Попри те, що з Мейсона Грінвуда зняли всі обвинувачення, його повернення у склад Манчестер Юнайтед неможливе.

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Згідно з інформацією Daily mail, Стівен Джеррард, який очолює Аль-Іттіфак, зацікавлений в підписанні форварда. Саудівський клуб запропонує 21-річному Мейсону Грінвуду контракт з зарплатнею в 10 мільйонів фунтів на рік. За ситуацією активно стежить турецький Галатасарай, який також готовий розглянути трансфер англійця.

Нагадаємо, що за Аль-Іттіфак виступає екс-гравець Ліверпуля Джордан Хендерсон. Під керівництвом Стівена Джеррарда саудівський клуб ще не програвав в національному чемпіонаті.

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