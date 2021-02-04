Вингеры Шахтера Тайсон и Манор Соломон, а также форвард Олимпика Захедитабар Шахаб номинированы на звание лучшего легионера 2020 года, сообщает официальный сайт УАФ.

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Заметим, в сезоне 19/20 все трое были одними из лидеров коллективов: Соломон в 29 матчах записал в свой актив 6 мячей и 5 ассистов, Тайсон сыграл 38 поединков (11 голов и 10 результативных передач), а Шахаб принял участие в 24 встречах (6 голов и ассист). Правда, в текущей кампании иранский нападающий конфликтует с Олимпиком из-за подписанного предварительного контракт с Зарей.

К слову, победители в этой и других номинациях станут известны 15 февраля на церемонии "Футбольные звезды Украины".

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