Вінгери Шахтаря Тайсон і Манор Соломон, а також форвард Олімпіка Захедітабар Шахаб номіновані на звання найкращого легіонера 2020 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зауважимо, у сезоні 19/20 всі троє були одними з лідерів колективів: Соломон у 29 матчах записав до свого активу 6 м'ячів і 5 асистів, Тайсон зіграв 38 поєдинків (11 голів і 10 результативних передач), а Шахаб взяв участь у 24 зустрічах (6 голів та асист). Щоправда, у поточній кампанії іранський нападник конфліктує з Олімпіком через підписаний попередній контракт із Зорею.

До слова, переможці у цій та інших номінаціях стануть відомі 15 лютого на церемонії "Футбольні зірки України".

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