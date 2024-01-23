На днях "бело-синие" отправились на сборы в Турцию. В списке Александра Шовковского оказался и вингер Самба Диалло, однако, вероятно, что 21-летний сенегалец не вернется в Украину.

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Дело в том, что Диалло продолжит карьеру в Турции. Об этом сообщил местный скаут Адар Четинок в Twitter. Условия перехода (аренда или полноценный трансфер), а также название клуба, который якобы подпишет динамовца, он не уточнил, но отметил, что "это будет хорошая инвестиция".

Диалло перебрался в Динамо в 2021 году на правах свободного агента. В текущем сезоне "новый Мане", как его раньше называли в Сенегале, провел за первую команду киевлян только 6 матчей, результативными действиями не отличался. В общей сложности сенегальский вингер провел за основу Динамо только 9 поединков. Его контракт с киевским клубом рассчитан до конца 2026 года.

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