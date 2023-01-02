Голкипер сборной Аргентины и Астон Виллы Эмилиано Мартинес боится, чтобы английские воры не украли главную награду в его жизни.

Мартинес приобрел сторожевую собаку за 20 тысяч фунтов, сообщает Daily Star. Дом голкипера в Англии будет охранять бельгийская овчарка – такую породу используют на боевых задачах "морские котики" США.

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Эмилиано решил перестраховаться после победы на ЧМ-2022. В последние годы в Англии часто обворовывают футболистов, а в доме вратаря теперь будет золотая медаль чемпиона мира.

Мартинес повысил свои риски позорным поведением на Мундиале, где стал чемпионом в составе сборной Аргентины. Он унижал соперников, позорно обращался с трофеями и просил минуту молчания для Мбаппе.

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