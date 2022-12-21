Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал объектом для насмешек среди новоиспеченных чемпионов мира.

Аргентинцы продолжают праздновать победу на ЧМ-2022, не забывая о соперниках. Больше всего достается Килиану Мбаппе. Причем работает над этим преимущественно Эмилиано Мартинес.

Тишина для Мбаппе и неприличный жест: герой сборной Аргентины зажег после победы на ЧМ-2022

Голкипер "Альбиселесте" еще в раздевалке после финала попросил минуту тишины для француза. На чемпионском параде в столице Аргентины Мартинес размахивал куклой, на которой была маска недовольного Мбаппе.

Очевидно, французу достается за его опрометчивую фразу о южноамериканских командах. Мбаппе в свое время заявил, что у европейских сборных есть преимущество, ведь они играют в более конкурентной среде.

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