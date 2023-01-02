Голкіпер збірної Аргентини та Астон Вілли Еміліано Мартінес боїться, щоб англійські злодії не вкрали головну нагороду в його житті.

Мартінес придбав сторожового собаку за 20 тисяч фунтів, повідомляє Daily Star. Будинок голкіпера в Англії буде охороняти бельгійська вівчарка – таку породу використовують на бойових завданнях "морські котики" США.

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Еміліано вирішив перестрахуватися після перемоги на ЧС-2022. В останні роки в Англії часто обкрадають футболістів, а в будинку воротаря тепер буде золота медаль чемпіона світу.

Мартінес підвищив свої ризики ганебною поведінкою на Мундіалі, де став чемпіоном у складі збірної Аргентини. Він принижував суперників, безсоромно поводився з трофеями та просив хвилину мовчання для Мбаппе.

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